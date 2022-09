«Une nuit de rêve», «Il est de retour!»: la presse espagnole émerveillée après la prestation d’Eden Hazard en Ligue des champions

Un but et une passe décisive : Eden Hazard a profité de sa montée au jeu en Ligue de champions pour rappeler ce dont il est capable. Le Diable rouge a dû remplacer Karim Benzema, touché au genou, à la 30e minute lors du match du Real Madrid au Celtic Glasgow. Une occasion en or pour le Belge, qui l’a saisi parfaitement. Au lendemain de sa prestation, les superlatifs sont de sortie dans la presse espagnole.

« Hazard se joint à la fête », titre AS en Une ce mercredi matin, parlant de « résurrection » pour le Belge. « Il est de retour ! Avec deux merveilles en mode 2016 », se réjouit encore le quotidien espagnol, qui n’hésite pas à écrire « Hazard est devenu Benzema ». « Qui sait, le Belge sera peut-être le transfert de l’été »

« Hazard est de retour ! », lance également Marca, qui évoque « une nuit de rêve » pour le milieu de terrain. « Il s’est ‘branché’ sur le match avec la classe qu’il possède et a repris brillamment le rôle de Benzema », poursuit le média madrilène. « Le ‘plan Hazard’ en tant que 9 semble sérieux. Il a proposé une grande performance dans un duel exigeant et en ayant très peu joué. […] Il a du talent et du football, le problème est que la vitesse n’est pas revenue. Mais Hazard, contre le Celtic, a montré qu’on pouvait compter sur lui. »