Le mercato belge est terminé: voici tous les transferts de l’été, club par club

Arrivées : Felice Mazzù (coach, Union SG), Nilson Angulo (LDU Quito), Abdulrazak Ishaq (Norrköping), Sebastiano Esposito (Inter Milan via Bâle, prêt), Fabio Silva (Wolverhampton, prêt), Moussa Ndiaye (FC Barcelone B), Amadou Diawara (AS Rome), Jan Vertonghen (Benfica).

Départs : Vincent Kompany (coach, Burnley), Elias Cobbaut (Parme, définitif), Kenny Saief (Neftchi Bakou), Zakaria Bakkali (RKC Waalwijk), Michel Vlap (Twente, définitif), Josh Cullen (Burnley), Mohammed Dauda (Ténérife via Cartagena, prêt), Bogdan Mykhaylichenko (Shakhtar Donetsk, prêt), Sergio Gomez (Manchester City), Timon Wellenreuther (Feyenoord via Willem II, prêt), Joshua Zirkzee (Bologne via Bayern Munich), Antoine Colassin (Heerenveen, prêt), Kristoffer Olsson (FC Midtjylland, prêt), Mohamed Bouchouari (Emmen, prêt), Mustapha Bundu (FC Andorre via Aarhus, prêt).

Fin de prêt : Christian Kouamé (Fiorentina), Lisandro Magallán (Ajax)

Le mercato d’Antwerp

Arrivées : Mark van Bommel (coach), Anthony Valencia (Independiente del Valle), Vincent Janssen (Monterrey), Davino Verhulst (Apollon Smyrnis), Christopher Scott (Bayern Munich), Gaston Avila (Boca Juniors), Toby Alderweireld (Al Duhail), Arbnor Muja (Drita), Jurgen Ekkelenkamp (Hertha Berlin), Calvin Stengs (OGC Nice, prêt).

Retour de prêt : Alexis de Sart (OHL), Junior Pius (Saint-Trond).

Départs : Brian Priske (coach, Sparta Prague), Aurelio Buta (Eintracht Francfort), Alireza Beiranvand (Persepolis via Boavista), Sander Coopman (SK Beveren), Niil De Pauw (fin de contrat), Johannes Eggestein (St-Pauli), Frank Boya (Saint-Trond via Zulte Waregem, prêt), Guy Mbenza (Al-Tai via Wydad, définitif), Dorian Dessoleil (Courtrai, prêt), Emmanuel Emegha (Sturm Graz), Manuel Benson (Burnley), Davor Matijas (Beerschot), Ally Samatta (RC Genk via Fenerbahçe), Didier Lamkel Zé (Courtrai via Metz), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa), Pierre Dwomoh (Braga, prêt).

Fin de prêt : Nana Ampomah (Fortuna Düsseldorf).

Le mercato du Cercle Bruges

Arrivées : Emilio Kehrer (Fribourg), Senna Miangue (Cagliari, définitif), Ayase Ueda (Kashima Antlers), Louis Torres (Monaco), Lucas Larade (Monaco), Radoslaw Majecki (Monaco, prêt), Heitor Rodrigues da Fonseca (Internacional, prêt), Yann Gboho (Rennes via Vitesse Arnhem), Abu Francis (Nordsjaelland), Jean Marcelin (Monaco, prêt).

Retour de prêt : Aldom Deuro (Chateauroux).

Départs : Alexander Corryn (SK Beveren), Kylian Hazard (RWDM, définitif), Andi Koshi (Beerschot), Mert Kurt (Giresunspor), Alimami Gory (Paris FC, définitif), Franck Kanouté (Sochaux, prêt), Arne Cassaert (Virton via FC Knokke, prêt), Thomas Didillon (AS Monaco, prêt), Vitinho (Burnley), Rabbi Matondo (Glasgow Rangers via Schalke 04),

Fin de prêt : Silvère Ganvoula (Bochum).

Le mercato du Sporting Charleroi

Arrivées : Martin Delavallée (Mouscron), Daan Heymans (Venise, définitif), Pierre Patron (Le Mans), Jonas Bager (Union SG), Nadhir Benbouali (SC Paradou), Damien Marcq (Union SG), Amirhossein Hosseinzadeh (Esteghlal)

Départs : Lazare Amani (Union SG, définitif), Lucas Ribeiro Costa (Waasland-Beveren, définitif), Younes Delfi (fin de contrat), Julien Maggiotti (Laval, prêt), Vakoun Bayo (Watford), Valentin Ozornwafor (Sochaux, prêt), Didier Desprez (Paris 13 Atletico, prêt), Fabio Ferrero (RWDM), Ivan Goranov (PAS Lamia), Aboubakar Keita (Ness Ziona via RWDM, prêt), Anass Zaroury (Burnley), Nauris Petkevicius (Beerschot, prêt), Bingourou Kamara (Montpellier via Strasbourg), Ben Karamoko.

Fin de prêt : Karim Zedadka (Naples).

Le mercato du FC Bruges

Arrivées : Carl Hoefkens (coach), Bjorn Meijer (FC Groningue), Ferran Jutgla (Barcelone B), Joel Ordonez (Independiente del Valle), Cyle Larin (Besiktas), Casper Nielsen (Union SG), Dedryck Boyata (Hertha Berlin), Raphaël Onyedika (FC Midtjylland), Roman Yaremchuk (Benfica)

Retour de prêt : Kamal Sowah (AZ Alkmaar).

Départs : Alfred Schreuder (coach, Ajax), Bas Dost (FC Utrecht), José Izquierdo (fin de contrat), Amadou Sagna (Chamois Niortais), Thomas Van den Keybus (Westerlo, prêt), Maxim De Cuyper (Westerlo, prêt), Faitout Maouassa (Montpellier, prêt), Matej Mitrovic (HNK Rijeka), Michael Krmencik (Persija Jakarta via Slavia Prague), Loïs Openda (RC Lens via Vitesse), Ibrahima Fofana (HTFF), David Okereke (Cremonese via Venise), Charles de Ketelaere (Milan AC), Stanley Nsoki (Hoffenheim), Thibaut Vlietinck (OHL, définitif), Federico Ricca (OH Louvain), Sargis Adamyan (FC Cologne via Hoffenheim), Tibo Persyn (FC Eindhoven via Inter Milan et Westerlo), Xander Blomme (Go Ahead Deventer), Jack Hendry (Cremonese, prêt).

Le mercato d’Eupen

Arrivées : Bernd Storck (coach, RC Genk), Jan Gorenc (NS Mura), Rune Paeshuyse (FC Malines), Isaac Christie-Davies (Barnsley), Regan Charles-Cook (Ross County), Lennart Moser (Union Berlin via Klagenfurt), Jason Davidson (Melbourne Victory), Jan Kral (Hradec Kralove), Yentl Van Genechten (RC Genk), Nathan Bitumazala (Paris SG), Sambou Soumano (Lorient, prêt), Garissone Innocent (Paris SG via Vannes), Mubarak Wakaso (Shenzen FC), Teddy Alloh (PSG), Djeidi Gassama (PSG, prêt)

Départs : Michael Valkanis (coach), Jordi Amat (Johor DT), Julien Ngoy (FC Malines), Benoît Poulain (Nîmes), Robin Himmelmann (fin de contrat), Leonardo Rocha (Lierse K.), Carlos Embalo (fin de contrat), Emmanuel Sowah (fin de contrat), Mamadou Koné (Deinze), Jens Cools (Al-Riyadh SC), Silas Gnaka (FC Magdebourg), Jonathan Heris (RWDM), Andreas Beck (fin de contrat), Romain Matthys (Maastricht), Emmanuel Agbadou (Reims), Marciano Aziz (UMF Afturelding via Maastricht, prêt), Simon Libert (Stockay via Maastricht).

Fin de prêt : Torben Müsel (Borussia Mönchengladbach), Mohammed Essahel (Académie Mohammed VI), Anass Nanah (Académie Mohammed VI), Ioannis Konstantelias (PAOK Salonique), Teddy Alloh (PSG).

Le mercato de Genk

Arrivées : Wouter Vrancken (coach, FC Malines), Nicolas Castro (Newell’s Old Boys), Rasmus Carstensen (Silkeborg), Matias Galarza (Argentinos Juniors), Daan Dierckx (Parme, prêt), Aly Samatta (Fenerbahçe via Antwerp, prêt), Evan Rotundo (U19 Schalke)

Retour de prêt : Sébastien Dewaest (OHL), Bastien Toma (FC St-Gall), Eboue Kouassi (Arouca).

Départs : Bernd Storck (coach, Eupen), Stephen Odey (Randers), Neto Borges (Clermont via Tondela), Yentl Van Genechten (Eupen), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Junya Ito (Reims), Cyriel Dessers (Cremonese via Feyenoord), Iké Ugbo (Troyes, définitif), Jhon Lucumi (Bologne), Theo Bongonda (Cadix), Simen Jukleröd (Valerenga), Bastien Toma (Paços Ferreira via FC St-Gall, prêt).

Le mercato de La Gantoise

Arrivées : Hugo Cuypers (FC Malines), Jordan Torunarigha (Hertha Berlin, définitif), Hyun-seok Hong (LASK), Jens Petter Hauge (Eintracht Francfort, prêt), Paul Nardi (Lorient).

Retour de prêt : Anderson Niangbo (Sturm Graz).

Départs : Sinan Bolat (Westerlo), Roman Bezus (Omonia Nicosie), Vakoun Bayo (Watford via SC Charleroi), Ibrahima Cissé (Schalke 04), Yonas Malede (FC Malines), Osman Bukari (Etoile Rouge Belgrade via Nantes), Christopher Operi (Le Havre), Giorgi Chakvetadze (Slovan Bratislava via Hambourg SV, prêt), Adewale Oladoye (AS Trencin), Gianni Bruno (Saint-Trond, prêt), Wouter George (OH Louvain), Jordan Botaka (Hapoel Jérusalem via Fortuna Sittard, prêt).

Le mercato de Courtrai

Arrivées : Dion De Neve (Zulte Waregem), Bilal Messaoudi (JS Saoura, définitif), Tom Vandenberghe (Deinze), Youssef Challouk (Deinze), Habib Keita (Olympique Lyon, prêt), Massimo Bruno (Bursaspor), Joao Silva (Alavès), Dorian Dessoleil (Antwerp, prêt), Felipe Avenatti (Standard via Beerschot), Satoshi Tanaka (Shonan Bellmare, prêt), Didier Lamkel Zé (Antwerp via Metz), Adnan Custovic (coach, 01/09), Stjepan Loncar (Ferencvaros, prêt).

Retour de prêt : Eric Ocansey (SK Beveren)

Départs : Karim Belhocine (coach, viré le 29/08), Victor Torp (Sarpsborg via Midtjylland), Trent Sainsbury (Al-Wakrah), Michiel Jonckheere (fin de contrat), Lucas Rougeaux (fin de contrat), Brice Verkerken (Rupel-Boom via Alost), Bryan Reynolds (Westerlo via AS Rome), Muhammed Badamosi (FK Cuckaricki, prêt), Charles Jesaja-Hermann (NAC Breda, prêt), Jimmy Tabidze (Dinamo Tbilisi), ), Marlos Moreno (Troyes via Manchester City), Ante Palaversa (Troyes via Manchester City), Youssef Challouk (RWDM, prêt).

Fin de prêt : Rachid Alioui (Angers).

Le mercato de Malines

Arrivées : Danny Buijs (coach, FC Groningue), Jorge Hernandez (FC Chornomorets), Toon Raemaekers (OH Louvain), Yonas Malede (La Gantoise), Ilyas Lefrancq (OH Louvain), Dries Wouters (Schalke 04, prêt), Dimitri Lavalée (Saint-Trond via Mayence), Julien Ngoy (Eupen), Boli Bolingoli (Celtic), Alessio Da Cruz (Parme), David Bates (Aberdeen), Birger Verstraete (Antwerp).

Départs : Wouter Vrancken (coach, RC Genk), Rune Paeshuyse (Eupen), Onur Kaya (Kosova Schaarbeek), Maxime De Bie (Lierse K.), Hugo Cuypers (La Gantoise), Jarno Lion (Helmond, prêt), Jules Houttequiet (Helmond, prêt), Gaétan Bosiers (Helmond, prêt), Arno Valkenaers (Thes Sport, prêt), William Togui (Hapoël Jérusalem via RWDM, prêt), Gustav Engvall (Sarpsborg, prêt), Vinicius Souza (Espanyol Barcelone via Lommel), Elie Youan (Hibernian via FC St. Gall), Marian Shved (Shakhtar Donetsk), Chris Kalulika (Helmond, prêt), Dylan Dassy (Helmond, prêt), Rick van Drongelen (Rostock via Union Berlin).

Le mercato d’OHL

Arrivées : Nordin Jackers (SK Beveren), Joren Dom (Beerschot), Raphaël Holzhauser (Beerschot), Ewoud Pletinckx (Zulte Waregem), Valentin Cojocaru (SK Dnipro via Feyenoord), Jón Dagur Thorsteinsson (Aarhus), Hamza Mendyl (Schalke 04 via Gaziantepspor), Joao Gamboa (Estoril), Wouter George (La Gantoise), Santi Ramos Mingo (FC Barcelone), Mykola Kukharevych (Troyes, prêt), Thibault Vlietinck (FC Bruges, définitif), Federico Ricca (FC Bruges), Aleksander Buksa (Genoa, prêt), Mario Gonzalez (Braga, prêt).

Départs : Yannick Aguemon (Virton), Kaveh Rezaei (Tractor), Isaac Asante (fin de contrat), Arthur Allermeersch (TOP Oss), Rafael Romo (DC United), Toon Raemaekers (FC Malines), Daan Vekemans (Lierse K.), Ilyas Lefrancq (FC Malines), Kawin Thamsatchanan (Muangthong United), Cenk Ozkacar (Valence via Lyon), Alex Runarsson (Alanyaspor via Arsenal), Levan Shengelia (Panetolikos)

Fin de prêt : Sébastien Dewaest (RC Genk), Alexis De Sart (Antwerp), Sory Kaba (FC Midtjylland), Cédrik Gbo (Esperance Tunis).

Le mercato d’Ostende

Arrivées : Tatsuhiro Sakamoto (Cerezo Osaka, définitif), Fanos Katelaris (Apollon Limassol), Fraser Hornby (Reims, prêt), Osaze Urhoghide (Celtic, prêt), Dillon Phillips (Cardiff City, prêt).

Retour de prêt : Sieben Dewaele (Nancy), Mo Berte (Den Bosch), Preben Stiers (Den Bosch), Marko Kvasina (Lucerne).

Départs : Mamadou Thiam (fin de contrat), Mickaël Biron (RWDM via Nancy), Kyle Duncan (New York Red Bulls, prêt), Frederik Jäkel (Bielefeld via RB Leipzig), Kjell Scherpen (Vitesse Arnhem via Brighton), Makhthar Gueye (Saragosse, prêt), Evangelos Patoulidis (Den Bosch, prêt), Andrew Jung (Quevilly-Rouen via Nancy, prêt).

Fin de prêt : Steven Fortes (Lens).

Le mercato de Seraing

Arrivée : José Jeunechamps (coach, Mouscron), Christophe Lepoint (Mouscron), Valentin Guillaume (Virton), Marvin Tshibuabua (Saint-Etienne), Sergio Conceiçao (Estrela Amadora), Sambou Sissoko (Reims), Guillaume Dietsch (FC Metz, prêt), Sandro Trémoulet (Sète), Simon Elisor (Ajaccio via Villefranche-sur-Saône), Sami Lahssaini (Metz, prêt), Ejaita Ifoni (Associação Black Bulls via FC Porto), Leroy Abanda (AC Milan via Boulogne-sur-Mer), Abdoulaye Sylla (Nantes), Timothy Martin (Virton, prêt), Mathieu Cachbach (Metz, prêt), Moustapha Mbow (Reims, prêt), Abou Ba (Nantes via Alessandria), Vagner Dias (Metz, prêt), Mahamadou Dembélé (Troyes).

Départs : Jean-Louis Garcia (coach), Benjamin Boulenger (Francs Borains), Mikael Dyrestam (Al-Adalah), Yahia Nadrani (fin de contrat), Gaël Kakudji (Alost via Olympic), Wagane Faye (RAAL), Maxime Mignon (URSL Visé), Ibrahima Cissé (fin de contrat), Elias Spago (Virton, prêt), Yves Dabila (Paris FC via Lille),

Fin de prêt : George Mikautadze (Metz), Maidine Douane (Metz), Youssef Maziz (Metz), Ablie Jallow (Metz), Alexandre Craninx (Molde), Mathieu Cachbach (Metz), Ryan Djedje (Metz).

Le mercato du Standard

Arrivées : Ronny Deila (coach, New York City FC), Noah Ohio (RB Leipzig via Austria Vienne), Jacob Barrett Laursen (Arminia Bielefeld), Osher Davida (Hapoël Tel Aviv), Filippo Melegoni (Genoa, prêt), Philip Zinckernagel (Olympiakos, prêt avec OA), Marlon Fosset (Fulham), Steven Alzate (Brighton).

Retour de prêt : Aron Dønnum (Valerenga), Eden Shamir (Maccabi Tel Aviv), Fostave Mabani (Maastricht).

Départs : Luka Elsner (coach, Le Havre), Mehdi Carcela (fin de contrat), Eddy Sylvestre (Pau, définitif), Louis Dumont (Saint-Trond), Jackson Muleka (Besiktas via Kasimpasa), Samuel Bastien (Burnley), Mathieu Cafaro (Saint-Etienne, prêt), Michy Ntelo (SC Charleroi U23 via Maastricht), Felipe Avenatti (Courtrai via Beerschot), Joachim Van Damme (SK Beveren, prêt), Niels Nkounkou (Cardiff City via Everton), Moussa Sissako (Sotchi), Damjan Pavlovic (Rijeka).

Fin de prêt : Daouda Peeters (Juventus).

Le mercato de Saint-Trond

Arrivées : Fatih Kaya (Ingolstadt), Louis Dumont (Standard), Jo Coppens (MSV Duisbourg), Frank Boya (Antwerp via Zulte Waregem (prêt), Eric Bocat (Mouscron), Fabio Pereira Baptista « Fabinho » (Benfica), Gianni Bruno (La Gantoise, prêt), Shinji Okazaki (Cartagena).

Retour de prêt : Jhonny Lucas (Londrina)

Départs : Arnaud Dony (Union SG), Joao Klauss (FC Saint-Louis via Hoffenheim), Nelson Balongo (LKS Lodz), Wim Vanmarsenille (fin de contrat), Ko Matsubara (Jubilo Iwata), Tatsuyai Ito (Magdebourg), Liberato Cacace (Empoli), Dimitri Lavalée (Malines via Mayence), Jarne Steuckers (Maastricht VV, prêt), Jonathan Buatu (Valenciennes via Eyupspor, prêt).

Fin de prêt : Rocco Reitz (Mönchengladbach), Junior Pius (Antwerp), Alessandro Russo (Sassuolo), Taichi Hara (Alavès).

Le mercato de l’Union Saint-Gilloise

Arrivées : Karel Geraerts (coach), Lazare Amani (SC Charleroi, définitif), Viktor Boone (Deinze), Arnaud Dony (Saint-Trond), Dennis Eckert Ayensa (Ingolstadt), Ross Sykes (Accrington Stanley), Simon Adingra (Brighton via Nordsjaelland, prêt), Gustaf Nilsson (Wehen Wiesbaden), Oussama El Azzouzi (Emmen), Viktor Boniface (Bodo Glimt), José Rodriguez (Maccabi Haifa).

Retour de prêt : Marcel Lewis (Accrington).

Départs : Felice Mazzù (coach, Anderlecht), Jonas Bager (SC Charleroi), Deniz Undav (Brighton), Matthew Sorinola (Swansea, prêt), Damien Marcq (SC Charleroi), Tibo Herbots (Tirlemont), Casper Nielsen (FC Bruges), Kerian Atheba (Jong KAA Gent via Diegem), Anas Hamzaoui (RAAL), Pedro Lubamba (Mirandès), Alex Millan (Famalicao via Villarreal), Ilyes Ziani (SL16 FC, prêt), Kacper Kozlowski (Vitesse Arnhem via Brighton), Marcel Lewis (Burnley via Accrington Stanley).

Fin de prêt : Kaoru Mitoma (Brighton).

Le mercato du VC Westerlo

Arrivées : Nick Gillekens (Mouscron), Jan Bernat (MSK Zilina, définitif), Lyle Foster (Vitoria Guimaraes), Thomas Van den Keybus (FC Bruges, prêt), Maxim De Cuyper (FC Bruges, prêt), Sinan Bolat (Westerlo), Bryan Reynolds (AS Rome via Courtrai), Griffin Yow (DC United), Ravil Tagir (Basaksehir, prêt), Dorgeles Nene (RB Salzbourg via SV Ried, prêt), Halil Akbunar (Göztepe), Nicolas Madsen (Midtjylland via Heerenveen), Muhammed Gumuskaya (Fenerbahçe), Nacer Chadli (Basaksehir, prêt), Lucas Mineiro (Braga).

Départs : Kristof Van Hout (Lommel), Christoffer Remmer (SonderjyskE), Glenn Dieudhiou (KSK Heist), Noel Soumah (fin de contrat), Pieter Caubergh (fin de contrat), Thomas Ephestion (RWDM), Simon Paulet (Virton, prêt), Mathias Lloci (Virton via Omonia Aradippou), Leo Seydoux (Beerschot, prêt), Oguz Guctekin (Bandirmaspor, prêt), David Jensen (Istanbulspor via New York Red Bulls), Tibo Persyn (FC Eindhoven via Inter et FC Bruges), Guy Yameogo (Boluspor via Samsunspor), Kader Keita (Sivasspor via Sion), Fernand Gouré (Ujpest).

Le mercato de Zulte Waregem

Arrivées : Mbaye Leye (coach), Stan Braem (Zwevezele), Nicolas Rommens (RWDM), Mamadou Sangare (RB Salzbourg via Grazer AK, prêt), Borja Lopez (Gijon), Oleksandr Drambaev (Shakhtar Donetsk, prêt), Novatus Miroshi (Maccabi Tel-Aviv via Beitar Tel-Aviv), Modou Tambedou (Académie au Sénégal), Ravy Tsouka (Helsingborg), Dani Ramirez (Lech Poznan), Alioune Ndour (Haugesund), Kevor Palumets (Paide), Chinonso Offor (CF Montréal), Pape Demba Diop.

Départs : Timmy Simons (coach), Dion De Neve (Courtrai), Omar Govea (fin de contrat), Cameron Humphreys (Rotherham), Rousseau De Poorter (Deinze), Ibrahima Seck (fin de contrat), Ewoud Pletinckx (OH Louvain), Frank Boya (Saint-Trond via Antwerp), Mathieu De Smet (HSV Hoek), Laurens De Bock (Atromitos), David Hubert (RSCA Futures), Idrissa Doumbia (Alanyaspor via Sporting CP), Jean-Luc Dompé (Hambourg SV), Dereck Kutesa (Servette Genève via Stade Reims).