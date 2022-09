Ryanair va-t-elle quitter Bruxelles? Une réunion extraordinaire convoquée ce mercredi

Jeudi dernier, le patron de Ryanair avait indiqué passer en revue ses activités en Belgique et menacé de fermer la base de Zaventem, où sont stationnés deux avions, et de réduire le nombre d’appareils (une quinzaine) basés à Charleroi. Outre des relations sociales tendues avec les syndicats représentant le personnel de cabine et les pilotes, le CEO s’en était également pris à la taxe mise en place par le gouvernement fédéral sur les billets d’avions (de 2 à 10 euros) et à la une hausse des tarifs aéroportuaires à Brussels Airport.