Crise énergétique: «Il faut convaincre les 27 de faire des achats groupés», selon Didier Reynders

Didier Reynders, commissaire européen à la Justice, était invité sur la Première ce mercredi matin. Pour lui, le sort de la Belgique et des factures énergétiques dépend des institutions européennes et des états membres. L’objectif et le défi majeur : « Garder l’unité des 27. » Un challenge difficile à relever, car les situations de chaque pays sont différentes. Pour Didier Reynders : « Chaque état doit faire son travail pour aider les particuliers et les entreprises. » Pour aller plus loin, « il faut convaincre les 27 d’acheter plus en commun, de faire des achats groupés ».

La semaine dernière, Charles Michel déplorait la lenteur de la Commission européenne. « Nous avons besoin, en extrême urgence, de propositions concrètes sur les prix de l’énergie. » Pour Didier Reynders, « cela ne sert à rien de lancer des polémiques quand la vraie difficulté est de maintenir l’unité ».