Nick Kyrgios pète les plombs après son élimination à l’US Open (vidéo)

Après avoir félicité Khachanov et serré la main de l’arbitre, Kyrgios a fracassé sa raquette sur le court. Et comme il semblait ne pas avoir évacué toute sa colère, il a sorti une autre raquette de son sac pour en faire de même.

Nick Kyrgios ne verra pas les demi-finales de l’US Open suite à son élimination face à Karen Khachanov. Il aura fallu cinq sets au Russe pour se défaire de l’Australien, qui avait brillé au tour précédent face au N.1 mondial Daniil Medvedev. Mais ce mardi soir, Kyrgios était visiblement dans un mauvais jour, notamment gêné par une douleur sur le haut du mollet. Reste qu’en véritable guerrier qu’il est, il est allé au bout de l’effort et n’a pas caché sa frustration non plus.

Et malgré sa très belle saison, la meilleure de sa carrière même avec notamment une finale à Wimbledon, Kyrgios n’était pas d’humeur à voir le positif. « C’est comme si tu t’améliorais, tu te dégradais, puis lors d’un Grand Chelem, rien de tout cela ne compte », a expliqué l’Australien. « Soit tu gagnes, soit tu perds. Les gens ne se soucient pas vraiment de savoir si tu t’es amélioré ce jour-là ou si tu as perdu [6-4] au cinquième, ou si tu as joué l’un des meilleurs matchs du tournoi. Tu as perdu. C’est tout ce que les gens retiennent dans un Grand Chelem. »