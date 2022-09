Olivier Luminet: «On n’a pas tiré les leçons du covid concernant la santé mentale de la population»

Le professeur de psychologie de la santé de l’UCLouvain alerte sur l’importance de monitorer le bien-être de la population face à la nouvelle crise qui nous touche. Et avance des pistes pour induire les changements de comportement qui s’imposent à nous.

Le bonheur fut de trop courte durée. En pause depuis le printemps, l’épidémie de covid a laissé espérer un été serein et le retour tant attendu à la vie normale. C’était sans compter sur la guerre en Ukraine, l’envolée dramatique des prix de l’énergie et l’été caniculaire qui nous a laissé une sécheresse et des feux de forêts. L’hiver s’annonce rude mais va-t-on tenir psychologiquement ? Où trouver l’énergie nécessaire pour les efforts de sobriété qui nous sont imposés ? Tentative de réponse avec le professeur de psychologie de la Santé Olivier Luminet.