Realty, un sommet de l’immobilier qui mise sur les conférences

Le salon Realty, 14e du nom, aura lieu les mardi et mercredi 20 et 21 septembre au sein de la (superbe) Gare maritime de Tour & Taxis. Comme l’an dernier. Sauf qu’à la barre de l’événement, on ne trouvera plus Mathieu Van Marcke (qui a quitté le navire en décembre 2021), mais bien Nele Verhaeren, la responsable des salons Art Brussels et Art Anvers au sein du groupe Easyfairs, à qui l’on a demandé d’ajouter la corde immobilière à son arc.

Elle attend 2.000 visiteurs. Jusqu’ici, plus de 1.000 se sont inscrits, ce qui représente une augmentation de 19 % par rapport à la même période l’année dernière. Ce qui n’est pas mal vu les prix pratiqués (900 euros le ticket pour les deux jours). « Je pense que nous devrions sans problème atteindre notre objectif », explique la cheville ouvrière de l’événement. « Comme chaque année, nous enregistrerons beaucoup d’inscriptions de dernière minute… »