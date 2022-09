Crise énergétique: les Engagés au gouvernement wallon, «mais bougez-vous, bordel!»

Quel attentisme et quel manque coupable d’anticipation face aux crises énergétiques et climatiques sans précédent que nous vivons et qui sont tout sauf inattendues. Que les ministres wallons se bougent, bordel ! 30 % de la facture énergétique habituelle sont dans les mains des Régions », s’insurge le chef de groupe des centristes au parlement régional, François Desquesnes, dans un communiqué.

Des mesures qui se veulent concrètes

Ils demandent ainsi de réduire la part régionale de la facture d’électricité en activant les réserves des GRD pour diminuer temporairement le coût de la distribution qui est payé par les consommateurs.

Le parti réclame également l’adaptation régulière du mécanisme d’ajustement de soutien au renouvelable. Une partie des Obligations de Service Public est en effet constituée par le soutien au grand renouvelable (éoliennes ?). Le mécanisme actuel de soutien est basé sur les prix antérieurs de l’électricité et ne fait l’objet que d’un ajustement annuel. Malgré des prix de vente très élevés, les investisseurs dans le renouvelable continuent donc de bénéficier d’un soutien financier qui est payé par les consommateurs wallons. « Il s’agit d’une forme de surprofit auquel il faut mettre fin d’urgence. Or, le ministre Henry prépare un arrêté qui ne corrigerait la situation qu’en janvier 2023 au plus tôt », pointent Les Engagés.

À lire aussi Hausse des prix de l’énergie: des boulangeries au bord du gouffre

Pour ces derniers, il convient en outre travailler à la diminution de la consommation énergétique. « Réduire notre consommation énergétique en modérant ou limitant certains usages consommateurs d’énergie est sans doute la voie la plus facile et rapide pour baisser la consommation énergétique et la facture qui en découle. De nombreux citoyens y sont déjà attentifs, il faut les aider à poursuivre leurs efforts. Changer de comportements et d’habitude, ce n’est pas facile. Mais c’est le moment d’aborder cette question, sans tabou », poursuit le parti qui appelle entre autres à faciliter l’isolation des logements et à soutenir les emplois locaux dans la construction ; à mettre en place des crédits à taux 0 pour rénover son logement, le capital emprunté étant remboursé lors de la réalisation ultérieure du bien ; à prévoir un meilleur accompagnement des citoyens par les autorités publiques via des plateformes locales de rénovation énergétique sur l’ensemble du territoire ou encore à réduire la consommation publique d’énergie.

Enfin, les familles, les PME et les indépendants doivent être aidés, plaident les centristes qui proposent d’élargir le nombre de clients protégés conjoncturels et de mettre en place un soutien régional aux PME et indépendants par le biais des outils financiers régionaux.