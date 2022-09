Ryanair retire ses avions de Brussels Airport

Un conseil d’entreprise extraordinaire a eu lieu ce mercredi matin chez Ryanair en Belgique. Une réunion de l’ensemble du personnel était prévue dans la foulée, vers 12h00, dans un hôtel de Brussels Airport. Cela alors que Michael O’Leary, le CEO du groupe Ryanair, devait donner une conférence de presse dans le centre de Bruxelles à 12h30.

Ce qui a été décidé

Ryanair ne proposera pas de vol au départ de Zaventem cet hiver. Les vols qui étaient prévus seront opérés, mais par des avions qui viendront d’autres bases. Des navettes feront le déplacement entre Zaventem et Charleroi. Les vols reprendront cet été, à partir de la fin du mois de mars. 61 membres du personnel vont devoir être recasés.

Jeudi dernier, le patron de Ryanair avait indiqué passer en revue ses activités en Belgique et menacé de fermer la base de Zaventem, où sont stationnés deux avions, et de réduire le nombre d’appareils (une quinzaine) basés à Charleroi. Outre des relations sociales tendues avec les syndicats représentant le personnel de cabine et les pilotes, le CEO s’en était également pris à la taxe mise en place par le gouvernement fédéral sur les billets d’avions (de 2 à 10 euros) et à la une hausse des tarifs aéroportuaires à Brussels Airport.