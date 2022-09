Treize coureurs à l’avant, Remco Evenepoel et le peloton à plus de sept minutes: suivez la 17e étape de la Vuelta en direct

La 17e étape de la Vuelta s’élance ce mercredi d’Aracena et se terminera 162,3 km plus loin au Monastère de Tentudia, au sommet d’un col de 2e catégorie long de 10,3 km à 5 % de pente moyenne avec des passages à plus de 8 %. Le parcours du jour est exigeant avec une succession de montées et descentes non répertoriées. La victoire devrait se jouer entre les échappés.

Quant à la lutte pour le classement général et le maillot rouge de Remco Evenepoel, la nouvelle du jour est l’abandon de Primoz Roglic. Deuxième au général, le triple tenant du titre a dû renoncer au départ ce mercredi après sa lourde chute de mardi.