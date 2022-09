Filippo Melegoni: «Zinho Vanheusden m’a beaucoup parlé du stade et des fans du Standard»

Arrivé comme beaucoup de ses nouveaux coéquipiers dans les dernières heures du mercato, Filippo Melegoni semble ravi du nouveau souffle qui transperce le Standard en ce début du mois de septembre. Le médian italien (23 ans), prêté par le Genoa, arrive en terrain connu, même s’il a quitté pour la première fois son Italie natale. Normal, Zinho Vanheusden et Alexander Blessin (ex-coach d’Ostende) lui ont beaucoup parlé du championnat de Belgique. « J’ai discuté avec Zinho et Alexander, ils m’ont tous les deux dit que c’était une bonne chose de venir ici. Zinho m’a beaucoup parlé du stade et des fans. Pour moi, c’était le bon moment de partir d’Italie pour tenter une expérience à l’étranger. »

« C’est bien le Standard qui m’a demandé », poursuit-il. « C’est en tout cas ce que m’a dit mon agent. Je suis ici en prêt un an mais ce n’est pas impossible que je reste plus longtemps vu que je fais toujours partie du même groupe. »