Billet d’humeur: «Le sprint des tweets peut être fatal...»

Sur les réseaux sociaux, c’est aussi la course. Pas la course cycliste mais le sprint pour le premier qui dira une énormité.

Parmi les suiveurs qui hantent cet agglomérat de stupidités, il en existe ainsi quantité non négligeable, capables de transformer une épreuve en thriller ou en une mauvaise (pléonasme) émission de télé-réalité. Ainsi, mardi, Remco Evenepoel a délibérément feint une crevaison, alors que Roglic était parti devant (avant ou après, personne ne le saura un jour). On imagine le maillot rouge, filmé en permanence, tirer un cure-dents de son cuissard pour percer sa roue arrière, s’arrêter et appeler sa voiture pour changer de vélo. Diabolique ! Comme le temps presse et qu’on « tweet » d’un mouvement subtil de l’index, la glissade est inévitable, comme pour Roglic à Tomares.