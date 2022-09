Felice Mazzù avant Anderlecht – Silkeborg: «Je ne ressens pas de pression particulière»

Mazzù assure qu’il ne ressent pas de pression particulière malgré la mauvaise passe que traverse le RSCA. « Je sais qu’après notre un sur neuf en championnat, l’atmosphère n’est pas des plus sereines et ni des plus positives, mais on ne doit pas se mettre la pression. Je continue à avancer comme je l’ai toujours fait. La déception était forcément présente après OHL car nous avons encaissé à la suite de deux erreurs individuelles. Mais, d’un autre côté, nous avons aussi retenu notre envie de revenir après avoir été menés à deux reprises. »

« Un changement tactique est une possibilité »

Le match contre Silkeborg s’annonce plus compliqué sur le terrain que sur le papier pour les Anderlechtois. « Cette équipe, qui évolue en 4 3 3, adore les intervalles et fait très bien circuler le ballon, souligne Mazzù. Qui sera favori ? Je rappelle qu’on nous avait aussi dit que nous devions absolument passer face aux Young Boys. Et ce ne fut vraiment pas simple. Silkeborg sera également un gros morceau. »

Alors que les quatre malades (Verschaeren, Amuzu, Stroeykens et Arnstad) sont de retour, Benito Raman (cheville) et Adrien Trebel (épaule) sont les seuls qui manquent à l’appel. Jan Vertonghen, lui, est logiquement attendu au coup d’envoi. « Est-il prêt à joueur 90 minutes ? Je ne suis pas Dieu, mais il est en tout cas prêt pour apporter quelque chose de différent au niveau de la maturité. »

Les Mauves, et en particulier Fabio Silva, ne demandent qu’à le croire. Le Portugais est apparu quelque peu découragé contre OHL à force de courir dans tous les sens et de se sentir seul sur son île. « Nous devons trouver une solution pour que Silva soit plus présent dans le rectangle et ne soit pas obligé de multiplier les courses », sait Felice Mazzù. « Il doit être davantage soutenu mais, dimanche dernier, même s’il n’a pas marqué, Sebastiano (Esposito) a énormément travaillé. Le déclic doit encore se produire. »

Un déclic proviendra-t-il d’un changement tactique ? « Un changement tactique est une possibilité mais la formule qui marche c’est celle où l’on gagne », relativise le successeur de Vincent Kompany. « Nous ne devons pas nous focaliser sur le compartiment offensif. C’est toute l’équipe qui est concernée. »