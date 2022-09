Plus peur de Dieu que de la guerre: des milliers de juifs ultraorthodoxes affluent vers l’Ukraine

Shalev Levi craint davantage le ciel que la terre. C’est un haredim , un « craignant Dieu », comme sont appelés en hébreu les juifs ultraorthodoxes, et il vient de s’enregistrer à l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv sur le vol en partance pour la Moldavie, d’où il prendra ensuite la route pour rejoindre Ouman, au centre de l’Ukraine. Il y rejoindra les plus de mille ultraorthodoxes déjà présents dans la ville pour honorer la tradition annuelle, née il y a deux siècles, de célébrer le Nouvel an juif face au tombeau du rabbin Nahman de Breslev. La célébration est dans trois semaines, mais Shalev Levi craint que les multiples appels des gouvernements israélien et ukrainien à renoncer au pèlerinage cette année se transforment bientôt en interdiction pure et dure.