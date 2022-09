Caroline Garcia refait battre le cœur du tennis français

On ne peut pas dire qu’on ne l’avait pas vue venir. Depuis la mi-juin, Caroline Garcia est LA joueuse en forme du circuit.

Elle vient de remporter trois titres WTA sur trois surfaces différentes : Bad-Homburg (gazon), Varsovie (brique) et Cincinnati (dur). À Cincinnati, elle est même devenue la première joueuse de l’histoire à enlever un WTA 1000 en sortant des qualifs ! Mais encore fallait-il confirmer au plus haut niveau du Grand Chelem, là où tous les regards se concentrent, où les attentes sont maximales et la pression au sommet. Mais rien ne semble altérer l’énorme confiance de l’as de Caro du tennis français : en battant, sèchement en quart (6-3, 6-4), Coco Gauff, l’espoir made USA, soutenue par tout le Ashe Stadium, la Lyonnaise (17e mondiale à 28 ans) s’est positionnée comme LA favorite de cet US Open !