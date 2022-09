Hillary Clinton dans LéNA cette semaine: «Poutine est brutal, c’est un tueur»

Les démagogues populistes menacent les démocraties de l’intérieur, et un tyran comme Vladimir Poutine s’attaque à nos libertés en Ukraine. » Dans une cour de Venise, Hillary Clinton parle à bâtons rompus, sans notes sous les yeux, forte de son statut d’ancienne Première dame et d’ancienne secrétaire d’Etat : des concepts clairs, une vision ambitieuse et la conviction granitique que « la démocratie est appelée à prévaloir ». Mais à une condition : « Ne pas céder au populisme et empêcher l’ingérence de puissances étrangères. »

La guerre en Ukraine, « c’est le résultat d’une agression non provoquée », lance Hillary Clinton, « décidée par Vladimir Poutine dans sa tentative permanente de restaurer l’empire russe. Il déshumanise le peuple ukrainien, lui refuse la liberté et la démocratie. Il ne veut que l’annexer, le soumettre. C’est un projet qui doit être rejeté. »