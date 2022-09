«Loco», «L.U.C.A»... : les cinq spectacles à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

Loco ****

Théâtre Marni

Après le succès de Tchaïka, Natacha Belova et Tita Iacobelli arpentent une nouvelle fois les abîmes de la démence dans Loco, inspiré du Journal d’un fou de Nicolaï Gogol. Ici, à travers l’histoire de Popritchine, petit fonctionnaire à la vie étriquée, qui va s’éprendre de la fille de son patron, c’est l’amour qui confine à l’égarement et, finalement, à la folie. Manipulée par deux comédiennes, la marionnette atteint ici le comble de la schizophrénie et du trouble, faisant surgir d’hallucinantes créatures fantasmatiques.