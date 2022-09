Vuelta: comment suivre la fin de la course en direct vidéo

La 77e édition de la Vuelta se finit le 11 septembre. Voici comment suivre la fin de la course en direct vidéo.

La Vuelta se clôturera le 11 septembre. Après l’abandon de Primoz Roglic, c’est désormais Remco Evenepoel qui est favori pour la victoire finale. Pour suivre le coureur belge, voici les moyens de regarder les dernières étapes du Tour d’Espagne.

A la télévision, ce sont les chaînes Eurosport et Sporza qui diffusent l’intégralité du Tour d’Espagne. Il est aussi possible de suivre la course en direct sur le site du Soir.