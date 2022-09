Voce e organo: autour du 350e anniversaire de la mort de Schütz

Bruxelles, église de la Chapelle, les 7, 9 et 14 septembre à 20 heures ; Orp-le-Grand, église Sts-Martin-et-Adèle, le 11 septembre à 16 heures.

Chaque année, à la rentrée, l’ASBL Voce e Organo organise un festival qui mêle la voix et l’orgue. Celui de cette année s’intitule « Lux Venetiae » mais il est consacré au plus illustre visiteur de la cité des Doges, Heinrich Schütz, dont on célèbre cette année le 350e anniversaire de la mort. La soprano Claire Lefilliâtre et Benoît Mernier consacrent leur récital à la musique sacrée vénitienne et aux compositeurs d’Allemagne du Nord qu’elle a influencés (Tunder, Buxtehude et bien sûr Schütz). Pierre Favette et le Chœur de chambre de Namur consacreront tout leur concert à Schütz au milieu des œuvres d’orgue, interprétées par Arnaud van de Cauter, des compositeurs qui ont vécu dans son entourage. L’ensemble Oltremontano interprétera les musiques inspirées à Schütz et ses prédécesseurs par la douleur du roi David face à la mort de son fils Absalon. Enfin à Orp-le-Grand, Jean-Luc Iffrig et l’ensemble Hortus Musicalis évoqueront les musiciens voyageurs d’un monde musical qui bascule entre la polyphonie et la mélodie accompagnée.