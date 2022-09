Le petit moment qui fait du bien: un moment de grâce en compagnie de Leonard Cohen

S’il est un homme vers lequel on se tournera toujours quand le ciel s’assombrit, c’est assurément Leonard Cohen. Déjà, parce que derrière le chanteur et le poète, il y a chez lui un humour que connaissent ceux et celles qui l’ont vu en concert ou qui ont découvert le formidable documentaire « Mesdames et Messieurs, Leonard Cohen » que l’on peut trouver sur Youtube en version sous-titrée. Tourné en 1965 (son premier disque ne sortira que deux ans plus tard), il brosse le portrait d’un poète pilier de la scène montréalaise, faisant preuve d’un formidable talent pour déchaîner les rires de la foule lors de lectures proches du stand up. On y découvre sa famille, sa vie quotidienne, ses amis de la scène locale…