«Tori et Lokita»: un cinéma en mouvement

Prix spécial du 75e anniversaire du Festival de Cannes. Une fois encore, les Dardenne sont revenus de la croisette auréolés d’un nouveau prix. Les Dardenne primés à Cannes, c’est devenu une évidence, presque une obligation. Et comme cette fois on leur a attribué un prix qui n’existait pas encore et n’existera plus par la suite, certains y ont vu une sorte de récompense de rattrapage. Sauf que ce prix-là, finalement, est peut-être celui qui leur convient le mieux. Parce qu’il met en évidence le long parcours des frères dans le festival : première apparition en 1996 avec La promesse à la Quinzaine des réalisateurs, Palme d’or en 1999 avec Rosetta et depuis, une succession de films et de prix. Mais au-delà de leur parcours personnel, ce prix du 75e anniversaire est aussi un symbole de ce que peut être le cinéma à travers les modes et les époques : une manière de dire le monde, de tourner notre regard vers l’autre, de poser mille questions à travers un plan, un point de vue, une manière de filmer.