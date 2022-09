Revirement flamand: la consigne revient au goût du jour

Consigne, suite et (certainement) pas encore fin. Réticente jusqu’à présent par rapport à l’idée d’une consigne sur les canettes et les bouteilles en plastique, la ministre flamande de l’Environnement, Zuhal Demir (N-VA) a opéré un spectaculaire virage sur l’aile, mardi soir, en se déclarant finalement favorable à l’idée et la jugeant « inévitable ». Un accord avait été conclu avec l’industrie de l’emballage : pas de consigne avant 2023 si la quantité de déchets sauvages diminuait de 20 % par rapport à 2015. « L’objectif ne sera pas atteint », dit Demir. « En 2015, les déchets sauvages s’élevaient à 20.400 tonnes. En 2019 à 22.641 tonnes ». Vraie conversion, ou mise sous pression du secteur ? On le saura rapidement…