Mercato: l’attaquant du Paris Saint-Germain Mauro Icardi en route vers la Turquie

Le Paris Saint-Germain souhaitait s’en débarrasser et ça va être désormais une chose faite. Mauro Icardi, considéré comme indésirable dans le club de la capitale, va quitter la France pour rejoindre Galatasara et devenir ainsi le coéquipier d’un certain Dries Mertens.

D’après L’équipe, l’ancien attaquant de l’Inter Milan va rejoindre le club turc sous la forme d’un prêt mais sans option d’achat. Un accord aurait été trouvé entre les deux clubs ce mercredi autour d’un prêt gratuit. Le PSG prendra en charge 60 % du salaire de l’Argentin.