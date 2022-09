De fortes perturbations attendues à Bruxelles ce jeudi

La police de Bruxelles-Capitale et d’Ixelles vous conseille de télétravailler autant que possible et de laisser votre voiture à la maison. Si vous vous rendez dans la capitale en voiture, il est préférable d’éviter cette zone et le petit périphérique de Bruxelles. Les tunnels Belliard, de Tervuren et du Cinquantenaire seront fermés en direction de la rue de la Loi.

La police de Bruxelles fournit les dernières informations sur le trafic via Twitter.

Les taxis demandent des enquêtes

La manifestation internationale de taxis est entièrement consacrée aux UberFiles. Grâce à une fuite de données, plus de 124 000 documents internes, dont des mémos, des agendas, des messages WhatsApp et d’autres fichiers datant de 2013-2017, ont été révélés début juillet. Les associations européennes de taxis demandent des enquêtes contre Uber, tant au niveau européen que national. Ils souhaitent que de fortes mesures soient prises et que d’éventuelles sanctions soient appliquées.

Les documents divulgués montrent qu’Uber a approché plusieurs politiciens de premier plan et a maintenu des contacts avec eux. Parmi eux, l’actuel président français Emmanuel Macron, ministre français de l’Économie en août 2014. Les UberFiles révèlent également que l’ancienne commissaire européenne néerlandaise Neelie Kroes a secrètement fait du lobbying pour Uber en 2015 et 2016, même après que la Commission européenne lui a explicitement interdit de prendre un poste au sein de l’entreprise. À Bruxelles, le service de taxis alternatifs a eu recours à des pratiques douteuses pour échapper aux contrôles et déjouer autant que possible les enquêtes. Elle a déployé des détectives privés contre des concurrents bruxellois, a fait infiltrer des clients mystères travaillant pour le gouvernement ou a saboté une enquête par les tribunaux.