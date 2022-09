José Rodriguez, du Real Madrid à l’Union Saint-Gilloise: «Avec Ancelotti, j’ai perdu la confiance que Mourinho m’avait donnée»

L’excitation est grande à l’Union SG qui retrouve la coupe d’Europe, un peu plus de quatre semaines après sa cruelle élimination en tours préliminaires de la Ligue des Champions face aux Rangers. Durant les deux prochains mois, les Jaune et Bleu auront certes fort à faire puisqu’ils affronteront également Malmö, le champion de Suède, ainsi que le Sporting Braga, quatrième club portugais la saison dernière. Mais c’est en confiance et déterminés qu’ils abordent cette campagne. À l’image de José Rodriguez, le médian espagnol de 27 ans arrivé à la Butte le 12 août dernier, et qui est devenu le joueur saint-gillois le plus expérimenté du noyau au niveau européen, dépassant Bart Nieuwkoop et ses quatorze matches sur le Vieux Continent. Reste à voir si Karel Geraerts, qui devra se passer des services de Jean-Thierry Lazare au milieu du jeu, décidera de le titulariser d’emblée.