La drôle situation de cet entraîneur français: pour son premier match en Coupe d’Europe, trois de ses joueurs sont absents… à cause du Bac

Ce jeudi, la Stade Rennais démarre sa campagne européenne en se déplaçant à Chypre. Pour ce match, Bruno Genesio, devra faire sans trois de ces joueurs : Désiré Doué, Jeanuël Belocian et Lesley Ugochukwu. La raison ? Ils doivent passer le rattrapage du bac.Et l’absence de ces trois joueurs ne plait pas forcément à l’entraîneur du Stade Rennais.

« On n’a pas pu avoir de dérogation », explique ainsi l’entraîneur en conférence de presse. Plus loin, l’entraîneur regrette quand même : « Ce que je trouve regrettable, c’est que le report est la conséquence d’un match pour l’équipe de France, qui dépend du ministère, et qu’on n’a pas pu avoir de dérogation pour qu’ils puissent passer ces épreuves-là à une autre date qu’une date à laquelle on joue un match de coupe d’Europe. C’est un peu regrettable mais c’est très important pour eux ».