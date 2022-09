Crise énergétique: les syndicats réclament des mesures urgentes

Les syndicats ont déposé un préavis de grève générale pour le mois de novembre. «Si nous déposons un préavis, ce n’est pas pour le plaisir mais c’est parce qu’avant les vacances, nous avons organisé une manifestation nationale qui a réuni 80.000 personnes, c’est parce que, depuis lors, les factures explosent, et qu’il n’y a pas de réponse. S’il n’y a pas de réponse d’ici la fin septembre, la grève aura lieu. Chaque mois qui passe, c’est l’angoisse et la colère qui montent chez les gens», a averti le président de la FGTB, Thierry Bodson.

Après les représentants patronaux, le gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux ont reçu mercredi les syndicats. «Le Premier ministre nous a dit sa détermination à agir. Pour nous, c’est maintenant qu’il faut le faire, de façon concrète», a souligné la secrétaire générale de la CSC, Marie-Hélène Ska.

Des discussions intercabinets en cours

Aux yeux des représentants des travailleurs, les gouvernements ne peuvent attendre les décisions qui seront prises à l’échelon de l’Union européenne - un conseil des ministres européens consacré au prix de l’énergie se tiendra vendredi - et doivent rapidement prendre de nouvelles mesures, en plus de celles déjà prises et prolongées.

Les syndicats revendiquent notamment une nouvelle extension du tarif social de l’énergie, l’interdiction de coupures des compteurs durant l’hiver ou encore un chômage temporaire des travailleurs dont l’entreprise est touchée par la crise énergétique qui intervient en même temps que des reports de cotisations sociales pour l’entreprise.