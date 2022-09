Per Frimann, l’ancien Mauve devenu consultant pour la télévision danoise: «Malgré les résultats, Anderlecht doit rester fidèle à ses idées»

À 60 ans, Per Frimann est toujours aussi charmant et intéressant que lorsqu’il foulait, entre 1982 et 1988, la pelouse du parc Astrid où il avait rejoint Morten Olsen et Kenneth Brylle en provenance du Danemark. Les anciens n’ont pas oublié cet ado de 60 kilos à peine qui se rendait à l’entraînement sur son petit vélo de course, volé un jour mais remplacé le lendemain par une machine flambant neuf offerte par Eddy Merckx en personne.