Un dur retour en arrière: vingt ans plus tard, Cristiano Ronaldo retrouve la C3

Ce jeudi, Manchester United accueille la Real Sociedad en Europa League, une compétition dans laquelle le Portugais n’a jusqu’ici joué que deux matches. Et encore, elle s’appelait à l’époque Coupe UEFA. Un dur retour en arrière.

Nom de Zeus ! Cristiano Ronaldo qui joue l’Europa League, on croirait à une erreur de Doc dans la trilogie « Retour vers le futur » qui nous aurait ramenés vingt ans en arrière. Le Portugais n’évolue pas dans la Coupe d’Europe « B », lui son terrain de jeu c’est la Ligue des champions. Celle dont il est le recordman de matches (187) et de buts (141). Celle qu’il a remportée à cinq reprises (comme treize autres joueurs, dont huit de ses anciens coéquipiers au Real Madrid), une fois de moins que Francisco Gento, légende merengue dans les années 1950 et 60.