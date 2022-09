SNCB: importantes perturbations sur le réseau ferroviaire

Vers 13h, la SNCB annonçait un « dégât à la caténaire », qui provoque des perturbations entre Bruxelles-Midi et Hal/Braine-le-Comte. La circulation ferroviaire se fait sur une seule voie, ce qui engendre retards et possibles suppressions.

Vers 14h, un incident sur les voies à la gare de Charleroi-Sud engendre des perturbations sur plusieurs lignes : entre Charleroi-Sud et Bruxelles-Midi, Charleroi-Sud et Ottignies, Charleroi-Sud et Namur, Charleroi-Sud et La Louvière-Centre, Charleroi-Sud et Couvin et enfin, entre Charleroi-Ouest et Erquelinnes. Là aussi, retards et suppressions sont possibles.

Enfin, un incident a 17h a eu lieu sur le réseau luxembourgeois, impactant la ligne entre Arlon et Luxembourg. La circulation ferroviaire a été interrompue et des bus de remplacement ont été mis à disposition des voyageurs. La ligne Arlon et Kleinbettingen est également impactée, et la SNCB conseille d’utiliser les bus TEC.

Un acte de vandalisme a également été signalé peu après 17h, engendrant des perturbations sur la ligne entre Bruxelles-Midi et Anderlecht. Des retards et suppressions sont possibles.