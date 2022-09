Factory: découvrir et soutenir les nouvelles émergences

Une agence de voyages proposant des séjours dans ses locaux, des chiens venus d’un futur où l’humanité n’existe plus, une jeune femme imaginant un autre monde dans son bureau souterrain, une visite de musée posant la question de la restitution du patrimoine africaine… la nouvelle édition du festival Factory s’annonce pleine de surprises et de découvertes.

Rien d’étonnant à cela, c’est son but depuis sa création en 2015 par le Festival de Liège et La Chaufferie : mettre en évidence la scène émergente à travers des étapes de travail ou des présentations de projet. Dès la première édition, on était captivé par ces jeunes équipes déboulant avec des idées neuves, des thématiques originales, des formes hybrides. Et très vite, Factory est devenu le lieu incontournable de la découverte.