Charleroi investit 76 millions pour la rénovation des bâtiments

Objectif : la rénovation énergétique de huit écoles, six complexes sportifs, une crèche et une salle polyvalente.

La ville de Charleroi est passée par la centrale d’achat Renowatt (une mission déléguée soutenue par la Région wallonne pour accompagner gratuitement l’ensemble des entités publiques) pour conclure un investissement de 76 millions d’euros (dont 61 millions de travaux et 12 millions de maintenance pendant 15 ans) avec Luminus pour la rénovation énergétique de huit écoles, six complexes sportifs, une crèche et une salle polyvalente. Avec pour objectif une réduction de 51 % de la consommation énergétique de ces bâtiments (soit une économie de 1,5 à 2 millions d’euros par an) mais aussi une réduction de 58 % des gaz à effet de serre (ce qui représente 2.200 tonnes de CO2 par an).