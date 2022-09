Les élus de Mons se réuniront plus tôt pour travailler moins tard

Au conseil communal de Mons, Georges-Louis Bouchez et « Mons en mieux » n’ont pas leur pareil pour faire durer les débats. Les élus de la majorité en ont marre. On se réunira désormais dès 14 heures.

Il faut être courageux ou insomniaque pour s’intéresser aux séances du conseil communal de Mons. Les réunions débutent à 18 heures mais s’achèvent régulièrement au-delà de minuit, et s’éternisent parfois jusqu’à trois ou quatre heures du matin.

Avec Georges-Louis Bouchez et son groupe « Mons en Mieux », l’opposition n’a pas son pareil pour multiplier les interventions, gloser à l’infini et prolonger les débats au-delà du raisonnable. Si le ton monte entre le président du MR et le bourgmestre Nicolas Martin (PS), ce qui est assez fréquent, la foire d’empoigne n’est jamais très loin et ajoute du temps au temps, avec l’avantage de tenir les rares spectateurs éveillés.