Bernard De Vos: «Les enfants ne sont pas des récepteurs de décisions des adultes»

Vous occupez la fonction de délégué général depuis quatorze ans. Comment vous sentez-vous à quelques jours du passage de flambeau ?

Confus. D’une part, j’ai un peu l’appréhension du téléphone qui arrête de sonner. C’est un métier très prenant. Mais d’un autre côté, c’est bien qu’il y ait du changement. Il faut laisser la place aux plus jeunes, plus fous. Il faut renouveler les idées, ça, c’est certain.