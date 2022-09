L’avocat des enfants, un porte-voix politiquement convoité?

Une vingtaine de candidats dans les starting-blocks, six d’entre eux validés par le Parlement. Parmi ceux en lice, trois n’ont pas d’étiquette politique : Virginie Cordier, directrice de la Vénerie (Centre culturel et Centre d’Expression et de Créativité de Watermael-Boitsfort) ; Madeleine Guyot, conseillère de l’actuel Délégué aux droits de l’enfant et David Lallemand, lui aussi conseiller mais également porte-parole de Bernard De Vos.