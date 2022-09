Euro de basket: la Belgique s’impose face à la Bulgarie et se hisse en huitièmes de finale

Après un début de rencontre compliqué, la Belgique est petit à petit rentrée dans son match. Sous l’impulsion de Retin Obasohan et Manu Lecomte, auteur de respectivement 13 et 12 points en première période, les Belgian Lions ont compté onze points d’avance au repos (41-30).

La Belgique s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de l’Euro de basketball après sa victoire 89-80 contre la Bulgarie lors de la 5e et dernière journée du groupe A mercredi à Tbilissi en Géorgie.

Dans le troisième quart-temps, la Bulgarie a repris du poil de la bête et a lancé les hostilités avec un 15-4 qui leur a permis de revenir à égalité (45-45). Les joueurs de Dario Gjergja n’ont cependant pas tremblé et ont pris six points d’avance avant de débuter le quatrième quart-temps.

Dans les dix dernières minutes, la Belgique a parfaitement géré sa fin de match pour s’imposer 89-80 et se qualifier pour les huitièmes de finale. Retin Obasohan a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 25 points tandis que Manu Lecomte a ajouté 20 unités.

Plus tôt mercredi, l’Espagne s’est assurée la première place du groupe après sa victoire 72-69 contre la Turquie. À 19h00 heure belge, la Géorgie affrontera le Monténégro pour le dernier duel du groupe A avec le dernier ticket pour les huitièmes de finale comme enjeu.