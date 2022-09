La Louvière: aux héros invisibles de «décrocher la Lune»

Reportée pour cause de covid, la huitième édition de l’opéra urbain se prépare à faire vibrer La Louvière, le 24 septembre. Fabrice Murgia en a assuré la mise en scène et annonce un spectacle festif où la participation citoyenne a encore été renforcée.

Trois ans, c’est long. Le temps qu’il faut généralement à La Louvière pour Décrocher la Lune. Pour sa huitième édition, l’opéra urbain s’est même offert une rallonge involontaire d’un an, en raison de la crise sanitaire. C’est donc une éternité qu’il aura fallu cette fois pour mener à bien l’aventure louviéroise créée il y a 22 ans par Franco Dragone et le metteur en scène Luc Petit. Mais le 24 septembre, Sancho sera bien au rendez-vous pour escalader la tour de l’église et comme la veut la tradition « décrocher la lune ».