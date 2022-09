Nouveau gouvernement britannique: une équipe à la limite du politiquement correct

La Première ministre s’est séparée de ses collègues qui ne l’ont pas soutenue et a privilégié une équipe fidèle à sa vision économique et aux valeurs culturelles de la droite du parti.

Pour affronter la « tempête » à laquelle le pays doit faire face, Liz Truss s’est entourée de Brexiter de la première heure, pour ses ministres les plus importants en tout cas. Certains n’hésitent pas à faire dans la controverse et se situent à la limite du politiquement correct. Mais c’est exactement ce que veut la nouvelle Première ministre : bousculer les codes de l’establisment et réformer le système.