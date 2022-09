Un accident nucléaire à Zaporijia pourrait avoir des conséquences en Belgique

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) tire la sonnette d’alarme sur la situation dans et autour de la plus grande centrale d’Europe, occupée par les Russes mais exploitée par les Ukrainiens.

En cas de dommages au cœur du réacteur, « il y aura des conséquences non seulement pour l’Ukraine, mais aussi, clairement, des conséquences au-delà des frontières », a prévenu mercredi Oleg Korikov, directeur ad intérim de l’Agence ukrainienne de la sécurité nucléaire.

Dès le 6 mars, au tout début de l’invasion, l’armée russe a pris le contrôle de la plus grande centrale d’Europe comptant six réacteurs nucléaires d’une puissance de 1.000 mégawatts chacun et qui peut produire jusqu’à 20 % de l’électricité du pays. Le site où travaillent encore quelque 9.000 personnes de l’opérateur public ukrainien Energoatom subit régulièrement des bombardements dont Kiev et Moscou se rejettent la responsabilité.