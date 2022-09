Ryanair suspend ses avions à Brussels Airport mais pas ses vols

Officiellement, ce sont les taxes (fédérales) et l’augmentation des charges aéroportuaires (en discussion) qui ont décidé Ryanair de ne plus baser deux avions et leurs équipages à Bruxelles.

Les charges (incompréhensibles) et les taxes (idiotes), voilà ce qui aurait, avant tout, décidé Ryanair de ne plus baser deux avions à l’aéroport de Bruxelles pour la saison d’hiver 2022. Il ne s’agit pas d’abandonner le public et la part de marché de l’aéroport national belge, Ryanair continuera à assurer douze destinations au départ/arrivée de Bruxelles (sur 19). Mais cela se fera avec des avions et des équipages qui viendront d’autres aéroports.