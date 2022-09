Toujours leader, Remco Evenepoel regrette l’abandon de Primoz Roglic: «Cela ne me facilite certainement pas la tâche»

Suite au retrait de Primoz Roglic, Mas est devenu le principal adversaire d’Evenepoel dans la lutte pour la victoire. « La première attaque dans la montée finale était vraiment rude, parce que nous nous sommes immédiatement retrouvés ensemble », a déclaré Evenepoel. « Je pense qu’Enric voulait tester mes jambes et j’avais du répondant. Puis, Joao Almeida s’est joint à nous et il a accéléré à son tour. Comme il est un peu plus loin dans le classement, je pouvais lui laisser un peu d’espace. »

« Tout compte fait, ce n’était pas un final si facile, mais l’équipe m’a parfaitement amené jusqu’à la dernière montée où c’était à moi de jouer. Parfois, c’était assez raide, pas autant que les parties les plus dures dans d’autres étapes, mais on ressentait bien la difficulté. C’était même assez éprouvant. »

Pour Evenepoel, l’abandon de Roglic n’a pas rendu la Vuelta plus aisée. « Je trouve que la course est toujours aussi difficile. La différence, c’est qu’on était sûr que dans une montée pareille, Roglic allait accélérer dans les 500 derniers mètres et qu’il pouvait éventuellement reprendre quinze secondes. Sans lui, le danger de ce type d’attaque est moindre, car Enric est moins explosif que Primoz. C’est la plus grande différence entre ces deux concurrents, mais cela ne me facilite certainement pas la tâche », a assuré Evenepoel.