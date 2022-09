L’Europe achèterait du gaz russe à la Chine à un prix plus élevé

La Chine est l’une des gagnantes de la crise des prix de l’énergie, provoquée entre autres par l’invasion russe en Ukraine. Selon la RTBF, le pays, auparavant grand importateur, fait face à d’importants ralentissements de sa demande intérieure en énergie. Ces derniers mois, la Chine a effectivement revendu sur les marchés économiques ses surplus de gaz naturel liquéfié (GNL). L’Europe est avide de cette ressource aujourd’hui, dont les prix battent des records, et qui vient, entre autres, de Russie.

Ainsi, le gaz russe qui n’arrive plus en Europe via les gazoducs habituels revient en Europe via la Chine, a un prix bien supérieur. « Alors que l’Europe tente de sortir de sa dépendance énergétique à l’égard de la Russie, elle crée une nouvelle forme dépendance à l’égard à la fois de la Russie et de la Chine, en finançant généreusement leurs économies. » annonce la RTBF.