Crise énergétique: l’Europe cherche toujours ses mesures d’urgence

Nous pourrions bien nous diriger vers l’un des hivers les plus difficiles depuis des générations » : c’est Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’Economie, qui parle. « Il y a urgence à aider les citoyens et les entreprises à passer l’hiver », martelait mercredi, à Bruxelles, Laurence Boone, secrétaire d’Etat française chargée de l’Europe. Une seule priorité, cette semaine, pour l’Union : la crise énergétique. Vendredi, les vingt-sept ministres de l’Energie se réunissent en conseil extraordinaire. Ils trouveront sur leur table des propositions d’action de la Commission. Plus exactement, un « non-paper » : des pistes qui restent à affiner. Tant sur les aspects juridiques et techniques qu’en termes d’objectifs chiffrés.