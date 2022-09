Energie: les mesures des gouvernements s’esquissent

Après les employeurs, lundi, les représentants du gouvernement fédéral et des Régions ont rencontré les syndicats, ce mercredi après-midi. Ces derniers ont pu exposer leurs demandes pour aider les ménages à passer le cap de cette crise des prix de l’énergie et des biens de consommation courante. « Nous avons l’impression d’avoir été entendus », confiait Thierry Bodson, président de la FGTB, à l’issue de la rencontre. Ainsi, la volonté d’élargir le tarif social à d’autres déciles que les deux premiers (autrement dit, à la classe moyenne inférieure) semble animer la Vivaldi. Il reste à définir la formule la plus adaptée pour éviter à la fois l’effet de seuil (au-delà d’un certain montant, la personne perd l’accès à ce tarif) et le piège à l’emploi (refuser de travailler ou de travailler plus, en cas de temps partiel) par crainte de perdre le droit à ce mécanisme.