Anderlecht: quatre ans plus tard, une victoire s’impose

Anderlecht ne s’attend pas à une partie de plaisir ce jeudi face à Silkeborg, une formation danoise dont le jeu offensif est particulièrement séduisant. Mais Felice Mazzù sait que ses Mauves ont plus que jamais besoin d’une victoire en cette période difficile et près de quatre ans après leur dernier match de groupe en Coupe d’Europe.

Une victoire du Sporting, sinon rien, ce jeudi au parc Astrid. Ou alors, un parfum de crise encore un peu plus prononcé. « L’Europe, c’est tout autre chose que le championnat où ça n’est pas simple pour nous actuellement », a noté Felice Mazzù à l’heure de préfacer cette confrontation face au troisième du dernier championnat danois. » L’atmosphère n’est pas des plus sereines ni des plus positives après notre 1 sur 9 à l’Union, contre Gand et face à OHL, mais c’est avec un sentiment très positif que le club retrouve ce stade de l’épreuve après près de quatre ans d’attente. Je ne ressens pas de pression particulière et je ne m’en mets pas. »