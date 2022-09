Un cabinet de guerre?

La rentrée politique en Flandre ? La même que chez les francophones : énergie, factures, pauvreté, crise… Avec une interrogation identique : mais qu’attendent le gouvernement/les gouvernements pour agir ? Les opinions des éditorialistes du nord et du sud sont aussi alignées sur un constat et une demande : ce n’est pas facile, les solutions ne tombent pas du ciel mais il faut passer à l’action et regrouper les forces. Des solutions et des propositions d’action émergent mais elles retombent toujours à ce stade sur le besoin d’union et la nécessité d’en finir avec les querelles partisanes. Car une double menace plane, de plus en plus forte – cela aussi on le dit en néerlandais comme en français : l’appauvrissement et la colère des gens avec des citoyens et des entreprises eux aussi sur la même longueur d’ondes.