Ligue des champions: le FC Bruges fait sensation et s’impose à domicile face au Bayer Leverkusen (vidéo)

Le Club de Bruges a réussi son entrée en Ligue des Champions en battant mercredi le Bayer Leverkusen 1-0 grâce à un but d’Abakar Sylla (42e) pour la première journée du groupe B de la C1.

Carl Hoefkens a opté pour une défense à quatre avec Dennis Odoi à droite à la place de Clinton Mata blessé et Bjorn Meijer à gauche. Dans l’axe, il a associé Brandon Mechele plutôt que Dedryck Boyata à Sylla. Enfin, Raphael Onyedika figurait pour la première fois dans le onze de base. A Leverkusen, Gerardo Seoane a procédé à quatre changements après la défaite contre Fribourg (2-3): Piero Hincapie, Mitchel Bakker, Charles Aranguiz et Callum Hudson-Odoi, dont c’était la première titularisation, ont renvoyé Edmond Tapsoba, Exequiel Palacios et Kerem Demirbay sur le banc et Daley Sinkgraven a été écarté.