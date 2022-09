Uccle veut interdire les trottinettes partagées

Les trottinettes partagées font partie, depuis 2018, du paysage bruxellois. Leur succès a posé d’emblée des importants enjeux de sécurité. Le législateur vient de serrer la vis pour les déplacements. L’exécutif fédéral a interdit, le 1er juillet dernier, leur utilisation aux mineurs de moins de 16 ans et à deux usagers en même temps. La nouvelle réglementation proscrit aussi la circulation sur les trottoirs. Enfin, les opérateurs ont revu à la baisse la vitesse des trottinettes partagées à Bruxelles à la demande des autorités régionales. Celle-ci est désormais limitée à 20 km/h sur l’ensemble du territoire et à 8 km/h dans les piétonniers du centre et de la chaussée d’Ixelles. L’encadrement du stationnement laisse en revanche toujours à désirer. Depuis quatre ans, le législateur bruxellois tarde à apporter une réponse claire et efficace. Avec comme résultat des trottinettes abandonnées un peu partout dans l’espace public. La commune d’Uccle ne veut plus attendre davantage la réponse régionale.