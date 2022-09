Ligue des champions : assist pour Axel Witsel dans les dernières secondes, le FC Barcelone et le Bayern Munich confirment, Liverpool coule à Naples

A Barcelone, les Catalans ont étrillés le club tchèque du Viktoria Plzen. Franck Kessie a montré le chemin des buts avant que Robert Lewandowski ne s’offre un triplé en 23 minutes. Ferran Torres est également allé de son petit but.

Dans le groupe A, Naples a créé la sensation en écrasant Liverpool (4-1). Piotr Zielinski a donné l’avance aux Napolitains sur penalty (5e) avant Zambo Anguissa (31e) et Giovanni Simeone (44e) ne fixent le score à 3-0 au repos. Zielinski s’est offert un doublé après la pause (47e) mais Luis Diaz a sauvé l’honneur pour les Reds (49e).

Le Bayern Munich a réussi son entame en Ligue des champions en s’imposant 2-0 face à l’Inter Milan mercredi lors du choc de la première journée entre ces deux anciens vainqueurs de la compétition-reine.Le décuple champion d’Allemagne en titre a pris l’ascendant à la 25e minute grâce à Leroy Sané, avant de creuser l’écart sur un but contre son camp de Danilo D’Ambrosio (66e), poussé à la faute par une action offensive de ce même Sané. Les Munichois s’emparent ainsi de la 2e place du groupe C, particulièrement relevé et pour l’instant dominé par Barcelone, vainqueur de Plzen (5-1) dans la soirée. Les deux leaders se rencontreront le 13 septembre à l’occasion de la 2e journée.

L’Olympique de Marseille, réduit à dix pratiquement toute la seconde période, s’est incliné 2 à 0 à Londres sur le terrain de Tottenham, mercredi lors de la 1re journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Privés de leur attaquant Alexis Sanchez, suspendu, et de Dimitri Payet, laissé sur le banc, les Marseillais ont cédé sur deux buts de la tête du Brésilien Richarlison (76e, 81e), alors qu’ils jouaient à dix depuis l’exclusion de Mbemba à la 48e minute, pour une faute sur Son qui filait au but.

Dans l’autre match du groupe B, celui du Club de Bruges, l’Atlético Madrid s’est imposé 2-1 contre Porto pour la 1re journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions mercredi. Titulaires avec les Madrilènes, Axel Witsel a joué toute la rencontre et a offert le but de la victoire à Antoine Griezmann tandis que Yannick Carrasco a été remplacé au repos.