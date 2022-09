La 3e édition de «J’peux pas, j’ai cinéma»

Il s’agit d’un tarif symbolique pour encourager les spectateurs à aller au cinéma et soutien supplémentaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles aux salles et aux distributeurs de films puisque, pour chaque ticket vendu, elle rembourse les cinémas au tarif habituel. Cette année, l’opération lancée à l’initiative de la ministre des Médias et de la Culture Bénédicte Linard en 2020 s’amplifie puisque 26 salles se joignent aux 11 cinémas art & essai soutenus structurellement par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui fait monter le chiffre des participants à 37 cinémas et centres culturels en Wallonie et à Bruxelles. Les films disponibles à 1 € sont les films art & essai distribués par des distributeurs reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que les films soutenus à la production et/ou à la promotion par le Centre du cinéma et de l’audiovisuel, tous distributeurs confondus. Cela concerne aussi bien le nouveau film des frères Dardenne, Tori et Lokita, primé à Cannes, que Incroyable mais vrai, la comédie décalée Coupez, de Michel Hazanavicius ou le chef-d’œuvre restauré de Kore-Eda Nobody knows. Le choix est varié. Plusieurs milliers de places sont ajoutées chaque mardi et le nombre de places disponibles par séance est limité : premier arrivé, premier servi ! Pour en profiter, de Nivelles à Arlon, de Liège à Tournai, rien de plus simple ! Allez sur ww.jaicinema.be, choisissez un film pour découvrir les séances ou sélectionner un cinéma dans votre province pour découvrir toutes les séances programmées. Il est possible de réserver jusqu’à 4 places pour la séance de son choix jusqu’à minuit la veille de la séance. Bon cinéma.